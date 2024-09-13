Cuma Hutbesinde Narin Vurgusu Öne Çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbesinde masum çocukların korunması ve Hazreti Muhammed'in mesajlarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:06
Cuma Hutbesinde Narin Vurgusu Öne Çıktı

Cuma Hutbesinde Narin Vurgusu Öne Çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesinde, masum çocuklar ve Hazreti Muhammed'in çağlar üstü mesajları üzerine önemli vurgular yapıldı.

Masumların Korunması Gerekiyor

Hutbede, "Bugün bize düşen, Allah'ın Resulü'ne hakkıyla tabi olmak ve bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Diğer masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimizin güzel ahlakını insanlıkla buluşturmaktır." ifadelerine yer verildi.

Mevlid-i Nebi Haftası İlan Edildi

Mevlid-i Nebi konulu hutbe, Cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu. Hutbede, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü yaklaştığı hatırlatıldı. Ayrıca, "Rahmet peygamberi Hz. Muhammed'in, insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmalıyız." denildi.

Narin Güran'a Selam ve Hatırlatma

Hutbede, öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'a da yer verildi. "Masum çocukların acımasızca katledildiği bir zamanda yaşıyoruz. Sevgili Peygamberimizin mevlidini anmakla sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız," ifadeleriyle, insanlık için önemli bir mesaj verildi.

Barış ve Adalet Mesajı

Hutbede, İslam'ın barış dini olduğu, Kur'an-ı Kerim'in hayat rehberi ve Hz. Muhammed'in insanlığı kucaklayıcı mesajlarının önemine vurgu yapıldı. Adalet ve merhametin öğreticisi olarak, onun örnek alınması gerektiği belirtildi.

Türkiye genelinde kutlanacak olan Mevlid-i Nebi Haftası medya aracılığıyla topluma duyurulacak ve bu hafta boyunca Hazreti Muhammed'in hayatı hakkında etkinlikler düzenlenecek.

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