Cumhur İttifakı'nda ayrı adaylarla yarışacak iller belli oldu

Yerel seçim çalışmaları hızla devam ediyor. Cumhur İttifakı, 30 büyükşehir ve 29 ilde yerel seçim iş birliğini tamamladı. Ancak Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı gibi illerde partilerin kendi belediye başkan adaylarını göstereceği konuşuluyor.

Cumhur İttifakı'nda ayrı adaylarla yarışacak iller belli oldu
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AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim iş birliği çalışmaları sona yaklaşıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyükşehir olmayan 51 ilin 22'sinde partilerin kendi adaylarını çıkaracağını, kalan 29 ilde ise iş birliği içinde olacaklarını açıkladı.

Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı gibi bazı illerde partilerin kendi belediye başkan adaylarını göstereceği iddia edilirken, Sinop, Yozgat ve Çorum'da AK Parti'nin, Osmaniye, Erzincan, Bartın'da ise MHP'nin iş birliği içinde olacağı öne sürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'nin, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de AK Parti'nin belediye başkan adayları iş birliği kapsamında destek görecek.

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