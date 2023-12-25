Cumhur İttifakı'nda ayrı adaylarla yarışacak iller belli oldu

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim iş birliği çalışmaları sona yaklaşıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyükşehir olmayan 51 ilin 22'sinde partilerin kendi adaylarını çıkaracağını, kalan 29 ilde ise iş birliği içinde olacaklarını açıkladı.

Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı gibi bazı illerde partilerin kendi belediye başkan adaylarını göstereceği iddia edilirken, Sinop, Yozgat ve Çorum'da AK Parti'nin, Osmaniye, Erzincan, Bartın'da ise MHP'nin iş birliği içinde olacağı öne sürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde MHP'nin, Bitlis'in Ahlat ilçesinde de AK Parti'nin belediye başkan adayları iş birliği kapsamında destek görecek.