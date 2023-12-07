Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçim öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada, Büyükşehirlerin tamamında ortak adaylar ile seçime gideceklerini belirtti. Ayrıca AK Parti ile aralarında ihtilaf durumunun olmadığını ifade eden Bahçeli, iş birliğinin devam edeceğini vurguladı. İYİ Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, "Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır" ifadelerini kullandı.
31 Mart yerel seçimlere gidilen süreçte, siyasi parti liderleri ve üyelerinden gelen açıklamaları büyük bir önem taşıyor. Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisine dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir açıklama geldi. Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" şeklinde konuştu.
Bahçeli, iki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının tamamlandığını açıkladı ve Cumhur İttifakı'na güvendiklerini belirtti. Açıklamasında belediye başkan adaylarına ait isimlerin de kısa sürede paylaşılacağını ifade eden Bahçeli, Büyükşehirlerin hepsinde Cumhur İttifakı olarak ortak aday sunacaklarını söyledi.
MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:
1. Adana Büyükşehir Belediyesi
2. Ankara Büyükşehir Belediyesi
3. Antalya Büyükşehir Belediyesi
4. Aydın Büyükşehir Belediyesi
5. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
6. Bursa Büyükşehir Belediyesi
7. Denizli Büyükşehir Belediyesi
8. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
9. Erzurum Büyükşehir Belediyesi
10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
11. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
12. Hatay Büyükşehir Belediyesi
13. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
14. İzmir Büyükşehir Belediyesi
15. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
16. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
17. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
18. Konya Büyükşehir Belediyesi
19. Malatya Büyükşehir Belediyesi
20. Manisa Büyükşehir Belediyesi
21. Mardin Büyükşehir Belediyesi
22. Mersin Büyükşehir Belediyesi
23. Muğla Büyükşehir Belediyesi
24. Ordu Büyükşehir Belediyesi
25. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
26. Samsun Büyükşehir Belediyesi
27. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
28. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
29. Trabzon Büyükşehir Belediyesi
30. Van Büyükşehir Belediyesi
İki Siyasi İrade Ülke ve Millet Sevgisiyle Bir Araya Geldi
Türkgün'ün haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere sıkı bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. Bahçeli, mahalli idarelerde zillet gölgesini kaldırmak için beş yıldır insanüstü bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilaf olmadığını ve yerel seçimlere yönelik çalışmalarda hemen hemen mutabakat sağlandığını vurguladı.
Bahçeli'nin sözlerine göre, AK Parti ile karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygı temelli diyaloglar Türkiye'nin önünü açacak. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Bahçeli, her şeyden önce Türkiye'nin önemli olduğunu vurgulayarak, iki siyasi iradenin ülke ve millet sevgisiyle bir araya geldiğini ifade etti.
Başkasının Hezimetinden Zafer Hayali Kurmayız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin yeni bir masa kurma girişimini boşa olduğunu belirterek,
"CHP’de değişen bir şey yok. Muhalefet partilerine hâkim olan tutarsızlık had safhada. Ne yapsalar boş, milli iradenin kati hükmünden kaçamazlar. Çürük tahtaya çivi çakılır mı? CHP ile İYİ Parti’nin HEDEP takviyeli arayışları çuvallamaya müstahak. Yeni bir masa kursalar da kurmasalar da, akıbetleri gene bozgundur” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, kuruldukları anlaşılır anlaşılmaz çıkar peşinde koşan ve kimliksiz partilere yönelik sert bir eleştiride bulundu. Kelebek kadar kısa olan ömürlerinden bahsederek, bu partilerin sadece koltuk ve çıkar hırsıyla varlık gösterdiğini ima etti. Konuşmasında, bu tür partilerin başkalarının başarısızlığından beslenerek zafer hayali kurmaya alışkın olmadıklarını vurgulayan Bahçeli, fırsatçılığa karşı taviz vermediklerini belirtti. Başka partilerin hezimetinden medet ummak yerine, kendi prensipleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirdi.