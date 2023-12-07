Cumhur İttifakı'ndan yerel seçim hamlesi! Ortak aday gösterilecek şehirler belli oldu!

31 Mart yerel seçimlere gidilen süreçte, siyasi parti liderleri ve üyelerinden gelen açıklamaları büyük bir önem taşıyor. Cumhur İttifakı'nın yerel seçim stratejisine dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli bir açıklama geldi. Bahçeli, "Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak" şeklinde konuştu.

Bahçeli, iki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının tamamlandığını açıkladı ve Cumhur İttifakı'na güvendiklerini belirtti. Açıklamasında belediye başkan adaylarına ait isimlerin de kısa sürede paylaşılacağını ifade eden Bahçeli, Büyükşehirlerin hepsinde Cumhur İttifakı olarak ortak aday sunacaklarını söyledi.

MHP ve AK Parti'nin ortak aday göstereceği 30 şehir şunlar:

1. Adana Büyükşehir Belediyesi

2. Ankara Büyükşehir Belediyesi

3. Antalya Büyükşehir Belediyesi

4. Aydın Büyükşehir Belediyesi

5. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

6. Bursa Büyükşehir Belediyesi

7. Denizli Büyükşehir Belediyesi

8. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

9. Erzurum Büyükşehir Belediyesi

10. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

11. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

12. Hatay Büyükşehir Belediyesi

13. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

14. İzmir Büyükşehir Belediyesi

15. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

16. Kayseri Büyükşehir Belediyesi

17. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

18. Konya Büyükşehir Belediyesi

19. Malatya Büyükşehir Belediyesi

20. Manisa Büyükşehir Belediyesi

21. Mardin Büyükşehir Belediyesi

22. Mersin Büyükşehir Belediyesi

23. Muğla Büyükşehir Belediyesi

24. Ordu Büyükşehir Belediyesi

25. Sakarya Büyükşehir Belediyesi

26. Samsun Büyükşehir Belediyesi

27. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

28. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

29. Trabzon Büyükşehir Belediyesi

30. Van Büyükşehir Belediyesi

İki Siyasi İrade Ülke ve Millet Sevgisiyle Bir Araya Geldi

Türkgün'ün haberine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere sıkı bir hazırlık yaptıklarını ifade etti. Bahçeli, mahalli idarelerde zillet gölgesini kaldırmak için beş yıldır insanüstü bir çaba sarf ettiklerini belirtti. Ayrıca, AK Parti ile aralarında hiçbir ihtilaf olmadığını ve yerel seçimlere yönelik çalışmalarda hemen hemen mutabakat sağlandığını vurguladı.

Bahçeli'nin sözlerine göre, AK Parti ile karşılıklı anlayış, hoşgörü, dayanışma ve saygı temelli diyaloglar Türkiye'nin önünü açacak. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Bahçeli, her şeyden önce Türkiye'nin önemli olduğunu vurgulayarak, iki siyasi iradenin ülke ve millet sevgisiyle bir araya geldiğini ifade etti.

Başkasının Hezimetinden Zafer Hayali Kurmayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin yeni bir masa kurma girişimini boşa olduğunu belirterek,

"CHP’de değişen bir şey yok. Muhalefet partilerine hâkim olan tutarsızlık had safhada. Ne yapsalar boş, milli iradenin kati hükmünden kaçamazlar. Çürük tahtaya çivi çakılır mı? CHP ile İYİ Parti’nin HEDEP takviyeli arayışları çuvallamaya müstahak. Yeni bir masa kursalar da kurmasalar da, akıbetleri gene bozgundur” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, kuruldukları anlaşılır anlaşılmaz çıkar peşinde koşan ve kimliksiz partilere yönelik sert bir eleştiride bulundu. Kelebek kadar kısa olan ömürlerinden bahsederek, bu partilerin sadece koltuk ve çıkar hırsıyla varlık gösterdiğini ima etti. Konuşmasında, bu tür partilerin başkalarının başarısızlığından beslenerek zafer hayali kurmaya alışkın olmadıklarını vurgulayan Bahçeli, fırsatçılığa karşı taviz vermediklerini belirtti. Başka partilerin hezimetinden medet ummak yerine, kendi prensipleri doğrultusunda hareket ettiklerini dile getirdi.

