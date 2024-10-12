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Cumhur İttifakı'nın Önemi Vurgulandı: Yavuz'un Mersin'deki Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayarak geçmişteki sıkıntılara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:40
Cumhur İttifakı'nın Önemi Vurgulandı: Yavuz'un Mersin'deki Açıklamaları

Yavuz'un Mersin'deki Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Mersin'de düzenlenen Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Değeri

Yavuz, konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı. Cumhur İttifakı'nın sıradan bir birlik olmadığını vurgulayan Yavuz, "Cumhur İttifakı o diğer ittifaklara benzer bir ittifak olsaydı, bu kadarını asla gerçekleştiremezdik. Bu derece prangaları söküp atamazdık. Zincirleri koparıp yok edemezdik. Yasakları ortadan kaldıramazdık. Terörü köşeye sıkıştıramazdık. FETÖ'yü bu ülkeden söküp atamazdık," dedi.

Geçmişten Dersler

Yavuz, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı darbeler nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. "Artık darbeler konuşulmuyor. 'Egemenlik yetkisi kime aittir?' diye tartışılmıyor. 'İrtica hortladı.' yaygaraları yok. PKK öyle serbest bir şekilde ortalıkta gezemiyor. FETÖ'yü söküp attık. Artık 'İktidar da olunur, muktedir de olunur.' noktasına geldik hamdolsun," şeklinde konuştu.

Türkiye Genelinde Hizmet Atağı

Yavuz, Türkiye'nin dört bir yanında bir hizmet atağına geçildiğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçlerdeki önemli katkılarına da değindi. Toroslar ilçesindeki kongreden sonra Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Akdeniz 6. Olağan İlçe Kongresi'ne de katıldı.

İlk Sıradakilerle Birlikte

Yavuz'a, programında AK Parti Mersin Milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy gibi isimler eşlik etti.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda...

Mersin'de AK Parti AK Parti Toroslar 6. Olağan İlçe Kongresi, Mersinli Ahmet Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da yer aldı.

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