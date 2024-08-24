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Cumhur İttifakı Problemleri Çözecek

Mustafa Destici, Sivas'taki etkinlikte Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sorunlarını çözme kapasitesine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:45
Cumhur İttifakı Problemleri Çözecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas’ta Açıklamalarda Bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta düzenlenen etkinlikte önemli mesajlar verdi. Fatih Mahallesi’ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Destici, Türkiye’nin karşılaştığı sorunların çözümünde Cumhur İttifakı'na güvenin gerektiğini vurguladı.

Malazgirt Zaferi Etkinliklerine Katılacaklar

Destici, yarın düzenlenecek olan Ahlat'taki Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü etkinliklerine Cumhur İttifakı olarak katılacaklarını belirtti. Konuşmasında, "953 yıldır buradayız. İçeriden ve dışardan birçok saldırıya maruz kaldık. Ama Allah'ın yardımıyla hepsini püskürttük," ifadelerini kullandı.

15 Temmuz ve İttifakın Önemi

Mustafa Destici, Türk milletinin 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimi ile karşılaştığını hatırlatarak, "Darbe gecesi sokaklarda bir ittifak kuruldu. Bugün 'Cumhur İttifakı' olarak bilinen bu yapının mensupları ilk sokağa çıkanlardır," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye'nin sistem değişikliğine gitmesinin sebebini de darbe girişiminin getirdiği tecrübelerle açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı da Teşekkür Etti

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açılışta emeği geçenlere teşekkür etti. Güler, "Böyle değerli bir eserin gençlik ve kültürde hizmet vermesi çok kıymetli. Özellikle günümüzde sosyal medyanın etkisini göz önünde bulundurursak, bu tür merkezlerin önemi artıyor," dedi.

Açılışa Yoğun Katılım

Açılışta, Vali Vekili İhsan Maskar, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük...

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük...

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük...

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük...

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük...

Partisinin İl Divan Kurulu Toplantısı ve çeşitli programlara katılmak için Sivas'a gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Fatih Mahallesi'ndeki Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışına katılarak konuşma yaptı.

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