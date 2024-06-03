Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ve Sullivan telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkileri öne çıkarken, Gazze'deki İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde duruldu. Ayrıca, Gazze'deki İsrail saldırıları, Ukrayna'daki gelişmeler ve diğer bölgesel konular da detaylı bir şekilde değerlendirildi.



Görüşmede öne çıkan konulardan biri terörle mücadele oldu. Kılıç ve Sullivan, PKK, FETÖ ve DEAŞ gibi bölgesel tehdit oluşturan terör örgütlerine karşı işbirliğinin önemini vurguladılar.