Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç vefat etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle vefat etti; cenazesi bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde defnedilecek.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 10:32
Erdoğan'ın uzun yıllar metinlerini hazırlayan isim hayatını kaybetti

Hamdi Kılıç, tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Kılıç, uzun yıllar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için konuşma metinleri hazırladı ve Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Başdanışman olarak görev yaptı.

Cenaze bilgisi: Kılıç'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Görev ve kariyer: 2007'den itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin ekibinde yer alan Kılıç, 2015'ten itibaren Başdanışman olarak Erdoğan'ın kamuoyuna yönelik konuşmalarını hazırlayan ekibin başındaydı.

Basın ve siyaset çevresi: Yeni Düşünce, Yeni Hafta, Gündüz ve Hergün gazetelerinde yöneticilik yapan Kılıç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve merhum Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile de çalıştı.

Eğitim ve akademik çalışma: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Kılıç, Gazi ve Selçuk üniversitelerinde "Siyasal İletişim" dersleri verdi.

