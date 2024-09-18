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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li Yetkililerle Görüştü

Akif Çağatay Kılıç, John Bass ile Türkiye-ABD ilişkileri ve bölgesel sorunları görüştü.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 16:45
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'li Yetkililerle Görüştü

Önemli Görüşme Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Gündem Maddeleri

Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu görüşmede Türkiye ve ABD ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki güncel durumu, masum Filistin halkına yönelik mevcut tehditleri, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında artan nükleer tehdit kaygılarını ve bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldık," sözlerine yer verdi.

Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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