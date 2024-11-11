Cumhurbaşkanı Duda: Avrupa, ABD Yardımı Olmadan Güvenliğini Artıramaz

Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın Kritik Açıklamaları

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Avrupa'nın ABD yardımı olmadan Rusya'ya karşı güvenliğini tesis edemeyeceğini ifade etti. Duda, başkent Varşova'da düzenlenen Ulusal Bağımsızlık Günü töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Güvenlik Algısı

Duda, Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlama düşüncesinin “boş bir hayal” olduğunu belirterek, “Avrupa, ABD'nin yardımı olmadan Rusya'nın emperyal hırslarına karşı kendi güvenliğini sağlayamaz.” dedi.

Ayrıca, Avrupa'daki kaynakların yalnızca birkaç gün savaşmaya yeteceği gerçeğinin kısa sürede anlaşıldığını dile getiren Duda, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında politikacıların bu acımasız gerçekle yüzleştiğini vurguladı.

Ulusal Bağımsızlık Günü Kutlamaları

Duda, diğer ulusların egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, Polonya'nın askeri ve siyasi hassasiyetlerinin altını çizdi. Her yıl 11 Kasım'da kutlanan Polonya'nın Ulusal Bağımsızlık Günü, 1918'de ülkenin egemenliğini geri aldığı gün olarak anılmakta ve bu dönemde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.