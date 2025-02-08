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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-13 Şubat'ta Malezya, Endonezya ve Pakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı ziyaret edecek. İkili ilişkiler güçlendirilecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 18:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10-13 Şubat'ta Malezya, Endonezya ve Pakistan'a Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya Ülkelerine Resmi Ziyaret Yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 10-13 Şubat tarihlerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'a resmi ziyaretlerde bulunacağını açıkladı.

Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın bu ziyaretleri kapsamında ikili ilişkilerin tüm boyutlarının gözden geçirileceğini belirtti. Ayrıca mevcut işbirliklerinin somut projelerle daha da ileriye taşınması için müşterek adımların belirleneceğini vurguladı.

Kapsamlı Stratejik İşbirlikleri Gözden Geçirilecek

Erdoğan, Malezya ziyareti sonrasında Endonezya ve Pakistan ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarına başkanlık edecektir. Bu toplantılarda, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, görüşmelerde çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanması ve iş çevreleriyle bir araya gelinmesi planlanmaktadır. Altun, ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da, özellikle Gazze konusunda, görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti.

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