Cumhurbaşkanı Erdoğan, 102 Yaşındaki Gülsüm Sakallı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı ile bir araya geldi. Erdoğan, partisinin İzmir 8. Olağan İl Kongresi için gittiği Halkapınar Spor Salonu’nda kendisiyle tanışmayı bekleyen Sakallı ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sakallı'nın elini öpen Erdoğan, esprili bir dille, "Hiç evladı yok diyorlar, ben varım." dedi. Bu sözler üzerine 102 yaşındaki Sakallı'nın duygusal bir yanıtı oldu.

Sakallı, "Bir sürü evladım varmış, bilememişim. Ağladım, ağladım hep yabana gitti onlar. Hepiniz evladımızsınız. Ben seni çok seviyorum. Görmeye geldim. Eline ayağına taş dokundurmasın. Hanımına çok selam söyle. Gözlerinden öpüyorum." diyerek Erdoğan’a olan sevgisini ve mutluluğunu dile getirdi.