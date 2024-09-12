Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül Darbesinin 44. Yılında Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Eylül Darbesine Dair Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 44. yılına özel bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, Türk demokrasisinin geçmişte yaşanan darbe girişimlerinden etkilenmemesi için gerekli önlemleri alacaklarını belirtti.

Demokrasinin Korunması İçin Tedbirler Alınıyor

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı 12 Eylül Askeri Darbesi'ni aradan geçen 44 yıla rağmen unutmadık, unutmayacağız."

Cumhurbaşkanı, Türk demokrasisinin bir daha böyle saldırılarla karşılaşmaması için gereken her türlü önlemi alacaklarını sözlerine ekledi.

Geçmişin Unutulmaz Acıları

Erdoğan, 12 Eylül'ün ülke için getirdiği acıların ve zorlukların hafızalardan silinmeyeceğini ifade ederken, "Türkiye'nin 12 Eylül, 27 Mayıs, 28 Şubat ve 15 Temmuz benzeri saldırılarla bir daha karşılaşmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz," dedi.