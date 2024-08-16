Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Atamaları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimdeki yeni dönemle birlikte 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarıyla, ülkenin önde gelen üniversitelerine yeni liderler belirlendi.
Atanan Rektörler
Aşağıda, atanan rektörler ve görev alacakları üniversiteler sıralanmaktadır:
- Prof. Dr. Necdet Ünüvar - Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu - Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Özlenen Özkan - Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Hasan Mandal - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Uğur Ünal - Gazi Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Mustafa Hatipler - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Kamuran Eronat - Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Fahrettin Göktaş - Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Süleyman Özdemir - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Necip Şimşek - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Adnan Sözen - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
- Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş - Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü
Yasal Dayanaklar
Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Yeni atanan rektörlerin üniversitelerin eğitim standartlarını yükseltme ve bilimsel çalışmaları geliştirme konusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.