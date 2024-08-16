Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Üniversiteye Yeni Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rektör Atamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimdeki yeni dönemle birlikte 13 üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarıyla, ülkenin önde gelen üniversitelerine yeni liderler belirlendi.

Atanan Rektörler

Aşağıda, atanan rektörler ve görev alacakları üniversiteler sıralanmaktadır:

Prof. Dr. Necdet Ünüvar - Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu - Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü

- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Özlenen Özkan - Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü

- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Hasan Mandal - İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Uğur Ünal - Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Mustafa Hatipler - Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

- Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Kamuran Eronat - Dicle Üniversitesi Rektörlüğü

- Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş - Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

- Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Süleyman Özdemir - İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü

- İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Necip Şimşek - İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü

- İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Adnan Sözen - Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş - Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü

Yasal Dayanaklar

Bu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Yeni atanan rektörlerin üniversitelerin eğitim standartlarını yükseltme ve bilimsel çalışmaları geliştirme konusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.