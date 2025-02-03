Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1381 Engelli Öğretmenin Atamasını Müjdeledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelli Öğretmen Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimde fırsat eşitliğinin yalnızca öğrenciler için değil, öğretmenler için de temel ilkelerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, 2025 yılında 1381 engelli öğretmenin atamasını yapacaklarını duyurdu. Bu atamaların detaylarının Bakanlık tarafından kısa süre içinde açıklanacağını ifade etti. Erdoğan, tüm engelli öğretmenler için hayırlı olsun dileğinde bulunarak, sınava girecek adaylara başarılar diledi.

Eğitimde Başarılar ve Yatırımlar

Cumhurbaşkanı, eğitime yapılan yatırımların meyvelerini topladıklarını belirterek, Aralık 2023'te yayımlanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporuna göre Türkiye'nin, son 20 yılda matematik ve fen bilimleri alanında performansını artıran dört ülkeden biri olduğunu söyledi. Erdoğan, 'Araştırmaya katılan tüm ülkeler arasında puanını en fazla artıran ülke olduk.' ifadesini kullandı.

TAM ve Ortak Başarılar

Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 raporundaki başarılarına da değinen Erdoğan, 4. ve 8. sınıf düzeyinde Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında fen bilimlerinde birinci, matematikte ise ikinci sırada yer aldığını aktardı. Özellikle 8. sınıf düzeyinde OECD ülkeleri içinde en çok puan artıran ülke olarak öne çıktıklarını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Dönüşüm sürecinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geliştirdiklerini kaydeden Erdoğan, 'Hakikatin, hayrın ve güzelliğin peşinde olan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.' dedi. Bu model ile öğrencileri hem akademik olarak donanımlı hale getirmeyi hem de bu değerleri benimseyen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Açılış Töreni Detayları

Açılış programına katılan isimler arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül gibi önemli isimlerin yer aldığını vurgulayan Erdoğan, açılışın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen tüm isimlere teşekkür etti. Törendeki atmosfer, eğitimdeki yenilikçilik ve başarılarla dolu bir geleceğe yönelik umutları artırdı.