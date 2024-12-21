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Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 üniversiteye rektör ataması yaptı ve YÖK ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyelerini belirledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 00:36
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine önemli atamalarda bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla toplamda 14 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.

Yeni Rektörler

Atama kararları doğrultusunda şu isimler rektörlük görevine getirildi:

  • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şahin
  • Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
  • Ankara Medipol Üniversitesi: Prof. Dr. Tolga Tolunay
  • Avrasya Üniversitesi: Prof. Dr. Mahir Kadakal
  • Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Sait Mesut Doğan
  • Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Prof. Dr. Türkay Dereli
  • İskenderun Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Duruel
  • Siirt Üniversitesi: Prof. Dr. Nihat Şındak
  • Tarsus Üniversitesi: Prof. Dr. Ali Özen
  • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Sarınay
  • Toros Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Arıöz
  • Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
  • Ufuk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu
  • Yeditepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Durman

YÖK ve Konsey Üyeliği Atamaları

YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise şu atamalar yapıldı:

  • Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
  • Prof. Dr. İsmail Yüksek
  • Prof. Dr. Mesut Güner

Öte yandan, 6742 sayılı Kanun gereğince, Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevde alınarak konsey üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.

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