Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine önemli atamalarda bulundu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla toplamda 14 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi.
Yeni Rektörler
Atama kararları doğrultusunda şu isimler rektörlük görevine getirildi:
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Şahin
- Anadolu Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel
- Ankara Medipol Üniversitesi: Prof. Dr. Tolga Tolunay
- Avrasya Üniversitesi: Prof. Dr. Mahir Kadakal
- Gaziantep Üniversitesi: Prof. Dr. Sait Mesut Doğan
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi: Prof. Dr. Türkay Dereli
- İskenderun Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Duruel
- Siirt Üniversitesi: Prof. Dr. Nihat Şındak
- Tarsus Üniversitesi: Prof. Dr. Ali Özen
- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Sarınay
- Toros Üniversitesi: Prof. Dr. Ömer Arıöz
- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök
- Ufuk Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Hakan Haliloğlu
- Yeditepe Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Durman
YÖK ve Konsey Üyeliği Atamaları
YÖK üyeliğine Doç. Dr. Huriye Reyhan Demircioğlu atanırken, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyeliklerine ise şu atamalar yapıldı:
- Prof. Dr. Lütfiye Durak Ata
- Prof. Dr. İsmail Yüksek
- Prof. Dr. Mesut Güner
Öte yandan, 6742 sayılı Kanun gereğince, Dr. Yener Mehmet Sonuşen görevde alınarak konsey üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.