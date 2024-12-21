Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Üniversiteye Rektör Atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 üniversiteye rektör ataması yaptı ve YÖK ile Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyelerini belirledi.