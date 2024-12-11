Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da 252 Şehit Verdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında 252 insanımızın FETÖ'cü hainlerce şehit edildiğini ifade etti. Bu kritik olayın ardından yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, eleştirilerin ülkemize yönelmesine dikkat çekti.

Batılı Ülkeler Hangi Rolü Oynadı?

Erdoğan, ayrıca mazlumları katleden canilerin Batılı ülkeler tarafından kollandığını vurgulayarak, uluslararası toplumun çifte standartlarını eleştirdi. Bu durumun Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri artırdığını belirtti.