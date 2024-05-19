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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi: "Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla bir araya geldi. Erdoğan, gençlerin önündeki fırsatları ve Türkiye'nin spor alanındaki başarılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.05.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi: "Başarı tablomuza Paris'te inşallah yeni yıldızlar ekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Buluşması"nda gençlik temsilcileri ve milli sporcularla bir araya geldi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, seçilme yaşının önce 30'dan 25'e, daha sonra da 18'e düşürülerek gençlere siyasetin, bürokrasinin ve iş dünyasının kapılarının açıldığını belirtti. Ayrıca, gençlerin eğitimine tarihin en büyük yatırımlarının yapıldığını vurguladı.

Ülkenin spor alanındaki başarılarını da dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin sporda giderek yükselen bir çizgi yakaladığını ve geleneksel güçlü branşların ötesine geçerek yeni spor dallarında da başarı elde ettiğini ifade etti. Sporcuların uluslararası alanda elde ettikleri başarıların gençlerin sporu kariyer olarak görmelerine ve spora yönelmelerine büyük bir motivasyon sağladığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin olimpiyatlarda yakaladığı ivmenin ve ruhun devam edeceğine olan inancını dile getirerek, Paris 2024 Olimpiyatları'na umutla baktıklarını ve bu etkinlikte de Türkiye'nin yeni başarılar elde edeceğine olan inancını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere ülkenin geleceği için büyük bir umutla bakıldığını ve gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu vurgulayarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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