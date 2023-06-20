Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Mesajı Yayınladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mülteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde insanların terör, çatışma, iç savaş, açlık ve kıtlık gibi sebeplerle göçe zorlandığını belirten Erdoğan, 'Günümüzde yerlerinden olmuş kişilerin sayısı 110 milyona yaklaşmıştır. Bunların 35,3 milyonu doğdukları toprakların dışında mülteci statüsünde hayatlarını sürdürürken, 62,5 milyonu ise kendi ülkelerinde yer değiştirmek durumunda kalmıştır. Küresel bir meydan okumayı teşkil eden düzensiz göç ve mülteci meselesinde tavrımız, ülkemizin güvenliğiyle birlikte insan hayatını ve onurunu korumaktır.' ifadelerini kullandı.

Asırlardır hiçbir ayrım yapmadan zulümden kaçanlara sahip çıkan Türk milletinin, aynı vicdani duruşu Suriye'den Ukrayna'ya bölgedeki krizler karşısında tekrar gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

İnsanlık ve komşuluk görevini her zaman yerine getiren Türkiye, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde ana vatanlarına geri dönüşlerini desteklemekte, bunun için gerekli projeleri hayata geçirmektedir.

Batılı ülkelerde kök saldıktan sonra zehirli bir sarmaşık misali diğer toplumlara da yayılan mültecilere yönelik nefret söylemlerini, Neonazi ideolojisini, Müslüman ve yabancı düşmanlığını reddediyoruz. Kendi ırkı, kültürü ve inancı dışındaki hiç kimseyi insan saymayan bu marazi akımları, insani değerlere ve insanlığın ortak geleceğine tehdit görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarih boyunca medeniyetlere beşiklik etmiş Akdeniz'in son yıllarda 'devasa bir mülteci kabristanına' dönüşmesinde, kökleri sömürgeciliğe kadar giden kibirli zihniyetin çok büyük etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: