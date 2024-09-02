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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılışında Yargı Reformu Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformları ve insan hakları ile ilgili yeni stratejileri tanıttı.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılışında Yargı Reformu Vurgusu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yargı Reformu Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "2024-2028 yıllarını kapsayan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizi ve Türkiye Yüzyılı İnsan Hakları Eylem Planımızı önümüzdeki süreçte milletimizle paylaşacağız," sözlerini kaydetti.

Adaletin Temel Sütunu

Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği konuşmada, siyasetin merkezine adaletin yerleştirildiğini vurguladı. "Aziz milletin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde, adaletin Türkiye’nin yükselmesini sağlayacak dört temel sütundan biri olduğunu ilan ettik," dedi.

Son 22 yıl boyunca bu önceliğe sadık kaldıklarını ifade eden Erdoğan, halkın refahını artırırken, devletle vatandaş arasındaki bağın güçlendirilmesine odaklandıklarını belirtti.

Geciken Adalet

Erdoğan, "Geciken adalet, adalet değildir," diyerek, adalet sisteminin etkinliğini artırmak adına atılan adımları anlattı. Bu süreçte atılan tarihi adımları sıralayan Erdoğan, mahkeme sayısını artırma, modernize etme ve bürokratik engelleri kaldırma konularında önemli reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni Uygulamalar ve Reformlar

Bu yıl, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve Hakim ve Savcı Yardımcılığı kurumunun getirileceğini açıklayan Erdoğan, adalet sisteminin güçlendirilmesine yönelik birçok projenin devreye alınacağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Erdoğan, yargı reformlarının her aşamasında evrensel kriterlerin dikkate alındığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın yargı vizyonu, hukukun üstünlüğünü esas alan bir adalet sistemi olacak," dedi. Ayrıca, hızlı ve etkili işleyen bir sistemin kurulmasının adalet politikalarının en önemli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Sonuç

Erdoğan, 2024-2028 dönemini kapsayan yargı reformlarını ve insan hakları eylem planını tanıtırken, toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

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