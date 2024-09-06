Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024-2025 Eğitim Yılı Açılış Töreni'nde Vizyonunu Açıkladı

2024-2025 Eğitim Yılı Açılışı ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür," dedi.

Eğitimde Yapılan İyileştirmeler

Çeşitli eğitim projeleri ve teknolojik yatırımlarla Türkiye Yüzyılı hedefine adım adım yaklaştıklarının altını çizen Erdoğan, eğitim alanında son 22 yılda kaydedilen ilerlemeleri şöyle sıraladı:

2002'de 367 bin olan derslik sayısının arttığını vurguladı.

Öğretmen sayısının 1,2 milyona ulaştığını ve 800 bin yeni öğretmen ataması yapıldığını belirtti.

Ücretsiz ders kitapları ile eğitimde fırsat eşitliğini sağladıklarını ifade etti.

Teknoloji ve Eğitimin Buluşması

Erdoğan, okulların fiziki altyapısını güçlendirerek, 21 bin 580 okulun ağ altyapısının tamamlandığını dile getirdi. Ayrıca, 626 bin 500 dersliğe etkileşimli tahta kurulmuş ve 500 yenilikçi sınıfın eğitim sistemine kazandırıldığını açıkladı. 2028’e kadar bu sayının 5 bin 500’e çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Dijital Eğitimde Uluslararası Başarı

OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda öne çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, "Dijital öğrenmeye hazırlık konusunda %91'lik bir iyileşme sağladık," dedi.

Mesleki ve Teknik Eğitime Yeni Açılımlar

Cumhurbaşkanı, mesleki ve teknik eğitimde yeni projelerin hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi. Bu projelerle, deprem bölgesindeki eğitim altyapısının güçlendirileceği ve Kaybı telafi sağlanacağı bilgisi verildi.

Sanal Dünya ve Gençlik Üzerindeki Etkisi

Teknolojinin, gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve sosyal medyanın zararlarından bahseden Erdoğan, özellikle şiddet ve nefret suçlarına karşı önlemler alındığının altını çizdi.

Çocukların Hakları Üzerine Vurgu

Ülke içerisinde bazı çevrelerin, çocukların haklarını korumak yerine uluslararası şirketlerin çıkarlarını savunduğunu ifade eden Erdoğan, "Özgürlük maskesi arkasına saklanarak çocukları zarara uğratan uygulamalara karşı durmalıyız," şeklinde konuştu.