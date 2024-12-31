Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Değerlendirmesinde Önemli Gelişmeleri Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için Türkiye’ye kazandırdığı bir dizi hizmeti sosyal medya üzerinden değerlendirdi. Sağlık turizmi alanında Türkiye'nin cazibe merkezi olma konumunu güçlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, bu hizmetten 1 milyon 150 bin sağlık turistine ulaştıklarını ve 2,3 milyar dolar gelir elde ettiklerini açıkladı.

Askeri ve Üst Düzey Hizmetler

Erdoğan, savaş uçakları ve SİHA’larla toplam 1716 hava harekâtı gerçekleştirdiklerini, 3 bin 95 hedefe müdahalede bulunduklarını belirtti. Ayrıca, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayan tramvay hattının da hizmete alındığını kaydetti.

Eğitim ve Destek Projeleri

Türkiye genelindeki resmi ve özel okullara toplamda 182 milyon adet ders kitabı ücretsiz olarak dağıtılırken, girişimcilik desteği üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi. Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesi ile TİGEM çiftliklerinin damızlık merkezi haline getirilmesi de dikkat çekti.

Küresel zorbalıklara karşı aile kurumunu güçlendirmek amacıyla "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" hayata geçirildi. Ayrıca, İş Pozitif Programı sayesinde 763 binden fazla kadına istihdam imkanı sağlandı.

Çevre ve İnsani Yardım Projeleri

Erdoğan, çevre dostu bisiklet yollarının uzunluğunu 2 bin kilometreye çıkardıklarını ifade ederken, Türkiye'nin ilk milli turbofan uçak motoru TF6000'in başarıyla çalıştırıldığını duyurdu. Gazze’ye en çok yardım gönderen ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Ayrıca, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin ve kirliliğinin önlenmesi için İzmir Körfezi Eylem Planı hazırlandığını söyledi.

Eğitim Faaliyetleri ve Destekler

Erdoğan, Türkiye'deki 44 üniversitede Dezenformasyonla Mücadele Kulübü kurulmasına öncülük ettiklerini de açıkladı. Yaklaşık 30 milyon liralık proje desteği sağlanan üniversite öğrencilerinin yanı sıra, 374 özel tiyatroya toplamda 65 milyon lira destek verildiği de bildirildi.

Bu kapsamda, adli ve idari yargıda 2 bin 659 yeni mahkeme kurulduğuna ve TÜBİTAK aracılığıyla 91 bin bilim insanı ve öğrenciye toplam 3,3 milyar lira destek sağlandığına dikkat çekildi.

Erdoğan, bu çalışmaların kesintisiz olarak süreceğini belirtti ve yapılan projelerin ülke genelinde büyük bir değişime yol açacağına inandığını ifade etti.

(Sürecek)