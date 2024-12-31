DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,84 -0,2%
ALTIN
2.972,12 -0,33%
BITCOIN
3.325.699,79 0,56%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hedeflerini ve Başarılarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te tarımsal destekten teknoloji projelerine kadar birçok başarıyı duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 11:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hedeflerini ve Başarılarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri detaylı bir şekilde değerlendirerek, önemli projeler ve desteklerle ilgili bilgiler paylaştı.

Finansman Destekleri ve Tarımsal Üretim

Erdoğan, 888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi sağladıklarını belirterek, tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlandığını duyurdu.

Teknoloji ve İnovasyon Projeleri

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, 50 yapay zeka, 60 havacılık ve uzay ile 10 zeka gücü atölyesi kurduklarını ifade etti. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretiminin tamamlandığını, Türkiye'nin dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Ekonomik Tasarruf ve Destek Projeleri

"Kamu Merkezi Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi" ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladıklarına dikkat çeken Erdoğan, çarpan etkisi yapacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güvenlik Operasyonları ve Enerji Projeleri

Erdoğan, FETÖ'ye karşı 4 bin 902, DEAŞ'a karşı ise 1,399 operasyon icra ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci reaktör türbin tesisi montajının tamamlandığını ve Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler arasında olma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Bölge kalkınması için de çalışmalarını sürdüren Erdoğan, kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Türkiye’nin çeşitli alanlardaki gelişmeleri, 2024 hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kararlılıkla devam ediyor.

(Sürecek)

İLGİLİ HABERLER

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: Alım Gücünü Artıracak Politikalara Ağırlık Verilecek
2
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Yeni Yıl Mesajı: ‘Çare Üreten Bir Siyaset Diliyorum’
3
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki Katliamların Son Bulması İçin Çaba Sarf Ediyoruz
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için Umut Veren Açıklama
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırsatçılara Sert Mesaj
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!