Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hedeflerini ve Başarılarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri detaylı bir şekilde değerlendirerek, önemli projeler ve desteklerle ilgili bilgiler paylaştı.

Finansman Destekleri ve Tarımsal Üretim

Erdoğan, 888 bin üreticiye yaklaşık 360 milyar TL tutarında hazine faiz destekli kredi sağladıklarını belirterek, tarımsal üreticilere yönelik 76 milyar TL faiz desteği sağlandığını duyurdu.

Teknoloji ve İnovasyon Projeleri

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, 50 yapay zeka, 60 havacılık ve uzay ile 10 zeka gücü atölyesi kurduklarını ifade etti. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretiminin tamamlandığını, Türkiye'nin dünyada haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu vurguladı.

Ekonomik Tasarruf ve Destek Projeleri

"Kamu Merkezi Akaryakıt Taşıt Otomasyon Sistemi" ile yaklaşık 1 milyar lira tasarruf sağladıklarına dikkat çeken Erdoğan, çarpan etkisi yapacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güvenlik Operasyonları ve Enerji Projeleri

Erdoğan, FETÖ'ye karşı 4 bin 902, DEAŞ'a karşı ise 1,399 operasyon icra ettiklerini açıkladı. Ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin birinci reaktör türbin tesisi montajının tamamlandığını ve Türkiye'nin nükleer güç sahibi ülkeler arasında olma konusundaki kararlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Bölge kalkınması için de çalışmalarını sürdüren Erdoğan, kalkınma ajansları aracılığıyla 643 projeye 2,4 milyar lira destek verdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda, Türkiye’nin çeşitli alanlardaki gelişmeleri, 2024 hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kararlılıkla devam ediyor.

(Sürecek)