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Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi: Rezervlerde Önemli Artışlar ve Projeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılında yapılan hizmetler ve ekonomik gelişmelere dair önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi: Rezervlerde Önemli Artışlar ve Projeler

2024 Değerlendirmesi: Ekonomik Başarılar ve Yeni Projeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında Türkiye'ye kazandırılan hizmetleri ve ekonomik gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Finansal Gelişmeler

Erdoğan, Merkez Bankası rezervlerinde, swap hariç net 84 milyar dolar artış sağladıklarını açıkladı. Brüt rezervin 156,2 milyar dolar, net rezervin ise 61,8 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Eğitim Yatırımları

Güvensiz durumda bulunan 230 okulu yıkıp yerlerine modern ve sağlam okullar inşa ettiklerini vurgulayan Erdoğan, hakim ve savcı yardımcılığı sisteminin hayata geçirildiğini ve 1195 hakim ve savcının mesleğe başlaması sağlandığını aktardı.

Uluslararası Başarı ve Tanıtım Çalışmaları

Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşundan notu iki kademe artırılan tek ülke olduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde birçok çalışma yaptıklarını; 70 kitap ve dergi, 8 bin 280 rapor ve bülten çıktığını, yurt içinde ve dışında 253 sempozyum, forum, çalıştay ve eğitim düzenlendiğini belirtti.

Enerjide Üretim Rekoru

Erdoğan, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 6,8 milyon metreküplük üretim rekoru kırıldığını ve toplam doğal gaz üretiminin 7,8 milyon metreküpe ulaştığını duyurdu.

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