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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'te Türkiye'de Önemli Gelişmeler Yaşandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te Türkiye'nin hizmetlerini değerlendirerek birçok önemli projeyi açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024'te Türkiye'de Önemli Gelişmeler Yaşandı

Erdoğan'dan 2024 Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılına dair Türkiye'de gerçekleştirilen önemli gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Erdoğan, mahkemelerin dijital altyapısının güçlendirildiğini vurgulayarak, e-duruşma sisteminin kurulu olduğu mahkeme sayısının 5 bin 185'e yükseldiğini kaydetti.

Sınır Güvenliği ve Sosyal Destekler

Ülkeye yasa dışı girişleri önlemek amacıyla İran sınırında 552 kilometre hendek kazıldığını belirten Erdoğan, 1,320 şehit yakını ve gazinin kamuya atanmasının gerçekleştiğini aktardı. Fahiş fiyat artışlarına karşı 613 binin üzerinde ürün denetleyerek, 785 firmaya toplamda 216 milyon lira'dan fazla para cezası uygulandı.

Kadının Güçlenmesi Stratejisi

2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı uygulamaya konuldu. Ayrıca, ÜNİDES Programı sayesinde üniversite öğrencilerine 30 milyon lira'lık proje desteği sağlandı. Gençler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne yoğun ilgi göstererek yıl boyunca 1 milyon 900 bin ziyaretçi sayısı ile rekor kırdı.

Uzay Çalışmaları ve Siber Güvenlik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını ifade ederek, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildiğini duyurdu. Ayrıca, siber devriyeler aracılığıyla 110 binin üzerinde suç tespit edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.

Antalya Diplomasi Forum'u ve Arkeolojik Kazılar

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu, başarıyla icra edildi. Erdoğan, Anadolu'ya dair 765 arkeolojik kazı yapıldığını ve 13 bin eser'in müzelere kazandırıldığını bildirdi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen ilere 146 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Yerli Üretim ve Enerji Çalışmaları

ANKA 3 SİHA'nın ilk uçuşunu ve mühimmat atış testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtirken, Cudi-Gabar bölgesinde keşfedilen petrol rezervi ile günlük 70 bin varil üretime ulaştıklarını ifade etti.

Uluslararası İşbirliği ve Gençlik Yatırımları

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gönderildiğini açıklayan Erdoğan, gençlik merkezlerinin sayısını 522'ye, gençlik kampı sayısını 44'e çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, 11 yeni reklam filmi ile 14,1 milyar gösterim elde edilerek, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlandığı bilgisi verildi.

Erdoğan, gençlik ve spor alanında da 820 bin gence hizmet sağlandığını duyurarak, çeşitli uluslararası forumların başarıyla düzenlendiğini kaydetti.

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