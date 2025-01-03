Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024 Yılında Kişi Başına Gelir 15 Bin Doları Aşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 Yılı İhracat Rakamlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Yılı İhracat Rakamlarının Açıklanması Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "2023 yılında 13 bin 243 dolar olan kişi başına gelirimizin, 2024 yılında 15 bin doları aşmasını, 2025 yılında ise 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Dış Ticaret Rakamlarının Önemi

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, geçen yıllarda elde edilen dış ticaret rakamlarının değerlendirildiği toplantıların önemine de değinen Erdoğan, "Bu toplantılar, başarılarımızın ve eksiklerimizin muhasebesini yaptığımız kritik bir süreç. Halkımıza hesap verme ilkesi gereği bu geleneği sürdürmekte kararlıyız" diye belirtti.

İhracat ve Hükümet Desteği

Her yıl artan dış ticaret rakamlarını hükümet ve özel sektör işbirliği olarak yorumlayan Erdoğan, ihracatçıları kutladı. Erdoğan, 2024 yılında Türkiye'nin dış ticaret alanındaki ivmeyi tüm yönleriyle inceleyeceklerini vurguladı.

Ekonomik Belirsizlikler ve Gelecek Hedefleri

Son süreçte yaşanan küresel belirsizlikler ile Jeopolitik gerginliklere de dikkat çeken Erdoğan, 2025 yılı için iyimser bir büyüme hedefi koyarak, "OECD'nin tahminlerine göre dünya ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2, 2025'te ise yüzde 3,3 büyüyeceği öngörülüyor" dedi.

İstihdam ve Üretim Verileri

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejileri ile birçok başarı hikayesi yazmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Son bir yılda istihdam 1 milyon 31 bin kişi arttı; 2024 yılı ekim ayında istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 970 bin kişiye ulaştı" açıklamasında bulundu.

Enflasyon Raporu ve Beklentiler

2024 yılına ait enflasyon verilerinin müspet sonuç verdiğini ifade Eden Erdoğan, yıllık enflasyonun 2023 sonuna göre 20 puan düştüğünü aktardı. "2025 yılında da enflasyon oranımız, orta vadeli programda ilan edilen seviyelerle uyumlu gerçekleşecek" diye ekledi.

Erdoğan, Türk ekonomisinin potansiyeline güvenin vurgusunu yaparak, iş dünyasından destek beklediklerini de sözlerine ekledi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 7), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 8) Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2024 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı programa katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (sağ 5), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (sağ 2), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (sağda), Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağ 7), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (sağ 8) Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 3) de yer aldı.