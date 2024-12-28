Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Enflasyon Hedefine Güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, 2025 enflasyon hedefinin ulaşılabilir olduğunu belirterek, "Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz" ifadesini kullandı.

Güven Tazeleme

Erdoğan, uluslararası ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin hedefe ulaşmasını sağlayacak mekanizmaların güçlü olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, hükümet olarak gereken adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

İlgili çevrelerde bu açıklama, Türkiye'nin ekonomik politikalarındaki istikrarın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.