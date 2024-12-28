Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Hedeflerini Tamamlayarak Sıkıntıları Tarihe Gömeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2025 Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, 2025 yılı hedeflerinin ülke için büyük önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, "2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Yıllardaki Sıkıntılar ve Gelecek Perspektifi

Erdoğan, son yıllarda yaşanan ekonomik zorlukların Türkiye'nin potansiyelini etkilemediğini, aksine bu süreçlerin ülkenin hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemesini sağlayacağını vurguladı. 2025 hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmaların titizlikle sürdüğüne dikkat çekti.