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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'i Aile Yılı İlan Etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in Aile Yılı olarak ilan edeceğini duyurdu, aile yapısının korunmasına yönelik çalışmalar yapılacak.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'i Aile Yılı İlan Etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Aile Yılı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edileceğini duyurdu. Bu karar, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla alındı.

Aile Yapısının Güçlendirilmesi

Erdoğan, aile yapısının korunmasının ve sağlam bir miras olarak sonraki nesillere aktarılmasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, çeşitli çalışmalar yürütüleceğini vurguladı.

Aile Yılı ilanı ile birlikte, toplumsal değerlerin pekişmesi ve aile bağlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

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