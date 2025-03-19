Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Kırsal Kalkınma Desteğiyle 25 Milyar Lira Yatırım Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Kırsal Kalkınma Desteği ile 25 milyar lira yatırım yapacaklarını ve 10 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Kırsal Kalkınma Desteğiyle 25 Milyar Lira Yatırım Yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı için planlanan Kırsal Kalkınma Desteği kapsamında önemli bir müjde verdi.

25 Milyar Lira Yatırım

Erdoğan, bu destekle kırsal alanlara yaklaşık 25 milyar liralık yatırım yapılacağını duyurdu. Bu hamle ile kırsalda ekonomik gelişimin hız kazanması hedefleniyor.

İstihdam Fırsatları

Ayrıca, bu proje ile 10 bin kişiye istihdam sağlamış olacaklarını belirten Erdoğan, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından bu tür yatırımların önemine dikkat çekti.

Yatırımların, tarım ve hayvancılık sektörlerinde ivme kazandırması ve yerel ekonomiyi canlandırması bekleniyor.

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