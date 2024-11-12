Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği Konferansı'na Adaylığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adaylık Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için Türkiye'nin adaylığını duyurdu. Erdoğan, bu önemli uluslararası etkinliğe adaylık sürecinde destek veren ülkelere teşekkür etti.

Destekleyen Ülkelere Teşekkür

Konferansın Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, iklim değişikliği ile mücadelede global iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Bu adaylık, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki kararlılığını ve uluslararası alandaki elini güçlendirecek.

Uluslararası İş Birliği ve Sürdürülebilirlik

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Erdoğan'ın açıklamaları, bu konuda Türkiye'nin ciddiyetini ve uluslararası düzeydeki rolünü pekiştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.