DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,52 0,2%
ALTIN
2.871,65 0,82%
BITCOIN
3.014.639,81 -0,9%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği Konferansı'na Adaylığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı için Türkiye'nin adaylığını duyurdu ve destek veren ülkelere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği Konferansı'na Adaylığını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adaylık Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için Türkiye'nin adaylığını duyurdu. Erdoğan, bu önemli uluslararası etkinliğe adaylık sürecinde destek veren ülkelere teşekkür etti.

Destekleyen Ülkelere Teşekkür

Konferansın Türkiye'de gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, iklim değişikliği ile mücadelede global iş birliğinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı. Bu adaylık, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki kararlılığını ve uluslararası alandaki elini güçlendirecek.

Uluslararası İş Birliği ve Sürdürülebilirlik

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar atarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Erdoğan'ın açıklamaları, bu konuda Türkiye'nin ciddiyetini ve uluslararası düzeydeki rolünü pekiştiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenlik Hizmetinin Sonlandırılması Tepki Topladı
2
Erdoğan ve Aliyev, COP29 Zirvesi'nde Görüştü
3
Mardin'de 597 Tarihi Sikke Ele Geçirildi: Roma ve Bizans Dönemine Ait
4
Bakan Uraloğlu Antalya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi
5
WWF, COP29'dan Biyoçeşitlilik İçin Olumlu Sonuçlar Bekliyor
6
Çin'de Yürüyüşçülerin Üzerine Araç Süren Şahıs 35 Kişi Öldürdü
7
Çanakkale Boğazı, Dev Petrol Platformu için Tek Yönlü Kapatıldı

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak