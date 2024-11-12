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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2035 Hedefiyle Enerji Reformlarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücünü 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkaracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2035 Hedefiyle Enerji Reformlarını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji Vizyonunu Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin enerji politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına olan bağlılığını vurgulayarak, "Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız," dedi.

Yenilenebilir Enerjiye Yatırım Artacak

Bu hedefin, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini ve sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğini belirten Erdoğan, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artacağını ifade etti. Önümüzdeki yıllarda özellikle rüzgar ve güneş enerjisi alanında atılacak adımlar, ülkenin enerji yapısını dönüştürmede kritik rol oynayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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