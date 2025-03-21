Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ı 'Bahar ve Kardeşlik Bayramı' İlan Edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü'nde yaptığı konuşmada, bu tarihi 'Baharın ve Kardeşliğin Bayramı' olarak ilan etme teklifinde bulundu.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 17:11
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 17:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21 Mart'ı 'Bahar ve Kardeşlik Bayramı' İlan Edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Günü'nde Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, katılımcılardan gelen heyecanla, bu tarihi "Baharın ve kardeşliğin bayramı" olarak ilan etme çağrısında bulundu.

Kamuoyu Yoklaması Teklifi

Programda Binali Yıldırım ile gerçekleştirdiği istişareye değinen Erdoğan, "Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı biz de şöyle dönüyorum, arkaya bakıyorum, 'Baharın ve kardeşliğin bayramı' olarak ilan etmeye var mısınız? Teklifi Cumhurbaşkanı olarak ben de parlamentoya sunmaya varım. Cumhur İttifakı burada, hep birlikte bu adımı atalım inşallah," dedi.

Bütün Türk Dünyasına Selamlar

Erdoğan, konuşmasında Ramazan ayının manevi ikliminden ve yurt dışındaki kardeşlerimize selam göndererek, Türk dünyasının dört bir yanında nevruz coşkusunu paylaşan tüm soydaşlara muhabbetler iletti. Ayrıca, programın düzenlenmesinde emeği geçen AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı, TÜRKSOY Genel Sekreterliği ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'na teşekkür etti.

Ramazan Ayı'nın Kıymeti

"Unutmayın, nevruza inananlar eğilmez. Biz dik duracağız, dikleşmeyeceğiz," diyerek vatandaşlara seslenen Erdoğan, Ramazan ayının bereketi ve güzellikleri hakkında da düşüncelerini paylaştı.

Erdoğan, Ramazan’ın iyilik, güzellik ve birliktelik ayı olduğunu vurgulayarak, "Rabbim bizleri ramazana kavuşturduğu gibi hayırlı Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'na sağlıkla, huzurla, sevinçle eriştirsin," ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Haliç...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Haliç...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı'na katılarak konuşma yaptı.

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