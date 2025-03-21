Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart'ı Bahar ve Kardeşlik Bayramı İlan Etmeye Davet Ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarda 21 Mart tarihinin geleneksel olarak baharın başlangıcı ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurguladı. Erdoğan, etkin bir kamuoyu yoklaması yapılmasının ardından bu tarihi resmi olarak bayram ilan etmeyi teklif etti.

Halkın Görüşü Önemli

Erdoğan, 'Burada bir kamuoyu yoklaması yapsak ve 21 Mart'ı baharın ve kardeşliğin bayramı olarak ilan etmeye var mısınız?' diyerek, toplumun bu öneriye nasıl bir yanıt vereceğini merak ettiğini belirtti. Ayrıca, teklifi parlamentoya sunmaya hazır olduğunu ifade etti.Bu öneri, sosyal ve kültürel birliğe katkı sağlamayı hedefliyor.