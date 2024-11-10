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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 22 Yılın En Görkemli Dönemi

Erdoğan, 2002-2024 yıllarını Cumhuriyet tarihinin en görkemli hizmet ve yatırım dönemleri olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 22 Yılın En Görkemli Dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2002-2024 yıllarını değerlendirdi. Erdoğan, bu sürecin Cumhuriyet tarihinin en görkemli hizmet ve eser dönemlerinden biri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "2002-2024 arasındaki 22 yıl, Cumhuriyet tarihimizin en görkemli hizmet, eser, yatırım ve refah noktasında en velud yılları olarak hafızalara kazınmıştır" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği projelere ve yaptırımlara dikkat çekerken, toplumun ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri açısından önemli bir döneme işaret ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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