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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Öğretmenleri Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle vefat eden öğretmenleri rahmetle andı ve tüm öğretmenlere şükranlarını sundu.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Öğretmenleri Andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında, görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda hayatını kaybeden öğretmenleri rahmetle andı. Erdoğan, bilgiyi hikmetle birleştirip kalpleri terbiye eden öğretmenlerin milletin değerlerini geleceğe taşıyan köprüler olduğuna dikkat çekti.

Öğretmenlere Şükran

Erdoğan, yurt içinde ve dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere teşekkür ederek, “Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı. Özellikle aziz hatıralarını daima kalplerinde yaşattıklarını belirttiği şehit Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ve diğer kahraman eğitimcilere de vurgu yaptı.

Emekli Öğretmenlere İyi Dilekler

Cumhurbaşkanı, öğretmenlerin ülkesine, milletine ve evlatlarına karşı görevlerini yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenler için de sağlıklı ve hayırlı uzun ömürler diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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