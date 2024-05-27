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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs nedeniyle yapılan sempozyumda konuştu: “Darbe teşebbüsüne en çok maruz kalan hükümet biziz”

27 Mayıs darbesinin 64. yıldönümü münasebeti ile yapılan sempozyuma katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bazı açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, “Darbe teşebbüsüne en fazla maruz kalmış olan hükümet biziz” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 13:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs nedeniyle yapılan sempozyumda konuştu: “Darbe teşebbüsüne en çok maruz kalan hükümet biziz”

İstanbul'da 27 Mayıs darbesinin 64. Yıldönümü nedeniyle Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Buradaki açıklamalarında Erdoğan, “Üzerinden 64 sene değil asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Türk siyasi tarihine bakıldığında, darbe teşebbüsüne en fazla maruz halan hükümet ise biziz” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

“Her yolu denediler”

“Anadolu ihtilalini sindiremeyenler, 22 yıldır milli iradeyi gasp etmek için her yolu denediler. 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da şahsımızı, Meclis’i ve aziz milletimizi hedef aldılar. Bunlarla beraber gizli ya da açık pek çok teşebbüs söz konusu oldu. Biz ise asla geri adım atmadık ve milletinin iradesinin topla tüfekle alınamayacağını çok net bir şekilde ortaya koyduk. Darbe suçlarının da bu ülkede cezasız kalmayacağını onlara gösterdik. Demokrasiye ve milli iradeye pusu kurulmasına izin vermeyiz. Milletin üzerinde hiçbir güç yoktur."

“Darbe anayasası utanç kaynağıdır”

“1961 Anayasası'nın millete ve milli iradeye zorla giydirmiş olduğu deli gömleği, 1982'de daha da daraltılmıştır. Türkiye’nin darbe anayasasına mecbur edilmesi, siyasi güveni zedelemektedir. Dili sorunlu olan bu anayasa ile devam edilemez. Cumhuriyetin 100. yılının bu anayasa ile geçmesi, utanç kaynağıdır. Biz bu utancı millete daha fazla yaşatmak istemiyoruz. Yeni anayasa yapılması, milli bir ödevdir.”

“Kim ne derse desin 3 devlet adamı milletimizin gönlünde şehittir”

“Yassıada mahkemelerinde baskı ve işkencelere maruz bırakılan 3 devlet adamı, kim ne derse desin milletin gönlüne şehit olarak adını yazdırmıştır. Bu millet, Menderes ve arkadaşlarının idamlarına engel olamamanın utancını her zaman hatırlayacak. Üzerinden 64 sene değil asırlar geçse de biz, darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. O dönemde yaşananlar ve alınan kararla tesadüf değil.”


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