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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini kabul etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Bu anlamlı etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği için düzenlendi.

Anıtkabir Töreni Sonrası

Erdoğan, Anıtkabir'de gerçekleştirilen törenin ardından, bayram kutlamaları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazır bulundu.

Tebrikler Sırasıyla İletildi

Törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya gibi birçok önemli isim hazır bulundu.

Yüksek Düzeyde Katılım

Diğer katılımcılar arasında Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile kuvvet komutanları da yer aldı.

Uluslararası Temsilciler ve Yerel Yöneticiler

Ayrıca, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve kamu kurumlarının yöneticileri de törende katılarak Erdoğan'a bayram tebriklerini sundular. Yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri de etkinliğe katıldı.

Askeri Personelden Tebrikler

Tören esnasında, başkentte görev yapan çeşitli rütbelerdeki askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletme fırsatı buldu.

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