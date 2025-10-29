Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen törenlerin ardından tebrikleri kabul etti. Anıtkabir'deki anma programının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gelen kutlamaları karşıladı.

Törene katılan isimler

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri hazır bulundu. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda kamu kurum yöneticisi de bulunuyordu.

Ziyarette ayrıca Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Askeri personelden tebrikler

Törende, başkentte görevli farklı rütbelerdeki askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğana bayram tebriğini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Cumhurbaşkanlığı...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları
2
Adana Ceyhan'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
3
29 Ekim: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Cumhuriyet'in 102. Yılı Coşkuyla Kutlandı
4
Mersin Gülnar'da Otobüs ile Otomobil Çarpıştı — 1 Ölü, 2 Yaralı
5
Serik'te Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Muhammet Ali Doğan Tekin Hayatını Kaybetti
6
Muş'ta evlat nöbeti: Aileler DEM Parti önündeki eylemini sürdürüyor
7
Gebze'de Çöken 7 Katlı Binadan Enkazda Ses: Vali İlhami Aktaş'tan Açıklama

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar