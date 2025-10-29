Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen törenlerin ardından tebrikleri kabul etti. Anıtkabir'deki anma programının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gelen kutlamaları karşıladı.

Törene katılan isimler

Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri hazır bulundu. Ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda kamu kurum yöneticisi de bulunuyordu.

Ziyarette ayrıca Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve uluslararası kuruluş temsilcileri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Askeri personelden tebrikler

Törende, başkentte görevli farklı rütbelerdeki askeri personel de Cumhurbaşkanı Erdoğana bayram tebriğini iletti.

