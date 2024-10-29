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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de Yeni Başlangıcın Vurgusunu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Özel Programı'nda birlik ve beraberliğin önemi ile Türkiye Yüzyılı'na geçiş sürecini ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 20:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de Yeni Başlangıcın Vurgusunu Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Kutlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 29 Ekim Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Erdoğan, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayarak, bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri rahmetle andı. "Bin yıldır bu toprakları vatanımız olarak tescillemek için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gazileri rahmetle anıyorum," dedi.Huzur İçin Mücadele

Erdoğan, milli birlik ve beraberliğin sağlanması halinde terör örgütlerinin ve şer güçlerin amacına ulaşamayacağını belirtti.

Tarih ve Kültüre Vurgu

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü geçmişine işaret ederek, Cumhuriyet'in sadece 101 yıllık bir geçmişe sahip olmadığını, bunun tarih boyunca birçok devleti temsil eden bir yapı olduğunu vurguladı. "Bu millet, tarihin her döneminde maruz kaldığı saldırıların üstesinden gelmeyi başarmış asil bir millettir," şeklinde konuştu.Yeni Bir Başlangıcın Eşiğindeyiz

Erdoğan, "Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların ve azmin üzerinde yükselmeye başladığımız bir döneme giriyoruz," diyerek Türkiye Yüzyılı'na odaklanılmasının önemine değindi.

Kurtuluş Mücadelesinden İlimiz

Cumhurbaşkanı, herkesin devletini ebediyen düşünmesi gerektiğini belirterek, geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakmak gerektiğini söyledi. "Artık geçmişin acılarını geride bırakıp, Türkiye Yüzyılı'na yönelmemiz gerekiyor," dedi.

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