Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Endonezya, Venezuela ve Kanada’nın büyükelçilerinden güven mektuplarını aldı.





Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde aileleri ve büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte gelen Endonezya, Venezuela ve Kanada’nın büyükelçilerini ağırladı.





Erdoğan, büyükelçilerle ve yanlarındakilerle anı fotoğrafı paylaştı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’dan Purnama, Venezuela’dan Gutierrez ve Kanada’dan Hamilton olmak üzere büyükelçileri tek tek makam odasında kabul etti.







