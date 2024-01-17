Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada'nın büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını takdim ettikten sonra tek tek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende, Endonezya, Venezuela ve Kanada’nın büyükelçilerinden güven mektuplarını aldı.

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde aileleri ve büyükelçilik çalışanlarıyla birlikte gelen Endonezya, Venezuela ve Kanada’nın büyükelçilerini ağırladı. 

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

Erdoğan, büyükelçilerle ve yanlarındakilerle anı fotoğrafı paylaştı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’dan Purnama, Venezuela’dan Gutierrez ve Kanada’dan Hamilton olmak üzere büyükelçileri tek tek makam odasında kabul etti.

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

Cumhurbaşkanı-Erdoğan

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