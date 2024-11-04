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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katılacak.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 06:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40. İSEDAK Toplantısı'na Katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 40. İSEDAK Toplantısı'nda

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katılacak.

Toplantının Önemi

İSEDAK, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ekonomik ve ticari işbirliğini artırma amacıyla düzenlenen önemli bir platformdur. Bu tür etkinlikler, üye ülkeler arasında ticaretin geliştirilmesine ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Gündem Treni

Ali İstanbul'da 11.00'de başlayacak olan program, birçok önemli konu başlığını da barındırıyor.

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