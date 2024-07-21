Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5 milyon hane halkına yetecek doğal gaz üretecek platform orada 15-20 yıl kalacak. Adeta bir üs gibi. Önümüzdeki hafta yola çıkıyor, Türkiye'ye gelecek"

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:06



