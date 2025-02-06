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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin anma programında, devletin afet bölgesine olan desteğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "O zor günlerde siyasi menfaat devşirmek amacıyla 'devlet nerede' diye soranlara, 'devlet işte burada halkının yanında' diyerek cevabımızı hem de çok güçlü bir biçimde verdik." dedi.

Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, herkesi derinden sarsan, büyük yaralar açan 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde olduklarını belirtti.

Deprem Şehitleri Anıldı

Erdoğan, 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybeden 53 bin 737 kişinin her birine Allah'tan rahmet dileyerek, salondakilerle birlikte şehitler için Fatiha suresi okudu. Deprem şehitlerinin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dileyen Erdoğan, "Toprağa verdiğimiz canlarımızın aziz hatıralarını dualarla kalplerimizde yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tüm şehitler anısına başsağlığı dileyen Erdoğan, ayrıca "Bu vesileyle tüm şehitlerimizle birlikte dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e de Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Devlet ve Milletin Dayanışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin acısını iliklerimizde hissettiklerini ve "devletin desteği, milletin dayanışması ile deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz." sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yalnızca 11 ildeki insanları değil, 85 milyon vatandaşı derinden etkilediğini söyledi.

Erdoğan, depremlerden 14 milyon vatandaşın etkilendiğini, 2,5 milyonu aşkın vatandaşın farklı illere göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Asrın felaketi, ülke için doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak 150 milyar dolar maliyete yol açtığını ifade etti.

Devletin İş Başındaki İhtiyacı

Cumhurbaşkanı, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, 650 bin personelle tüm kurumların afet sahasına gönderildiğini belirtti. Arama kurtarma ekiplerinin, güvenlik güçlerinin ve sağlık çalışanlarının tek yürek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Devleti, evsiz kalan vatandaşların ellerini tutarken, sorunları çözmek için aylarca buralarda kalan kamu görevlilerimizle gösterdik." dedi. Konuşmasında, inşa ve ihya çalışmalarına da değinerek, "O gün, yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gülüşleriyle yeniden çiçekleniyor." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, tüm bu çalışmalar için Rabb'ine şükrederek, devletin milletine olan bağlılığını tekrarladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katılarak konuşma yaptı.

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