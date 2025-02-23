Cumhurbaşkanı Erdoğan: '8. Olağan Büyük Kongremizi Başarıyla Tamamladık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Büyük Kongre'nin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kongrede yaptığı konuşmada, "Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa layık gördüğünüz için her birinize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, kongrenin partinin geleceği açısından önemli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı ve katılımcılara hitaben, "Birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğiz" şeklinde mesaj verdi.

Bu başarılı organizasyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini bir kez daha pekiştirdi.