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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda CHP'yi Sert Şekilde Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, Batı'ya yalvaracak duruma düşüldüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda CHP'yi Sert Şekilde Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'ndaki Çarpıcı Açıklamalarını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Milli İrade İftarı'nda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sert bir şekilde eleştirerek, "Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik aşıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük." dedi.

Erdoğan, konuşmasında, soğuk savaşın bitişi ile birlikte dünyada meydana gelen en büyük değişimlerin yaşandığını belirtti. Geçmiş çeyrek asra damgasını vuran **neoliberal özgürlükçülük** anlayışının güç kaybettiğini vurgulayan Erdoğan, "Kaybettiği kanı tekrar kendilerine pompalayacak kimse yok. Aşırı özgürlük ve bireycilik devri hızla sona eriyor." dedi.

Yeni Politikalara Geçiş

Erdoğan, Türkiye’nin bu yeni dönemde hazırlıklarını sürdürdüğünü ve **Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi** ile yönetimdeki istikrarı kurumsallaştırdıklarını bildirdi. Türkiye olarak, her alanda yeni mücadele dönemine hazırlık yaptıklarını ifade etti.

“Her Yolu Hala Deniyorlar”

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin her zaman hedef olacağını belirterek, geçmişte sokak olayları, öğrenci kışkırtmaları ve terör örgütlerinin saldırıları ile benzer durumlar yaşandığını söyledi: "Bizi iç meselelerimizle meşgul etmek için her yolu denediler. Hala deniyorlar."

Erdoğan, muhalefetin uluslararası platformlarda Türkiye'yi kötülediğini ve bunun sorunları büyüttüğünü vurguladı: "Önceki gün, Batı'ya yalvaracak kadar kontrol kaybettikleri görüldü. Cumhuriyet'in kurucusu olan bir partinin liderinin siyasi mandacılık talep etmesi büyük bir akıl tutulmasıdır." diye ekledi.

Gençlere ve Ailelere Çağrı

Konuşmasının devamında gençlere ve ailelere mesaj veren Erdoğan, tüm bireylerin ülkenin menfaatleri için çalışması gerektiğini söyledi ve ailelere çocuklarını marjinal yapıların etkisinden korumaları konusunda çağrıda bulundu.

Erdoğan, açıklamalarının ardından Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

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