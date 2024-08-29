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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sunumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli ülkelerin büyükelçilerinden güven mektuplarını kabul etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güven Mektubu Sunumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyükelçilerden Güven Mektubu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler, Danimarka, İsviçre, Gana, Almanya ve Letonya'nın büyükelçilerini kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti.

Büyükelçilerin Güven Mektupları

Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg ve Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasanss güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Hatıra Fotoğrafı ve Selamlaşma

Büyükelçiler, kendilerine eşlik eden bazı büyükelçilik mensupları ve aile bireylerini tanıttıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ayrıca, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamlayarak sıcak bir karşılama gerçekleştirdi.

Ayrı Ayrı Kabul Süreci

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilere tek tek ilgi göstererek Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg ve Hasanss ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Toft, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Toft, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Toft, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abdul Latheef, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abdul Latheef, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Abdul Latheef, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

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