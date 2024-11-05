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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Manas Nişanı ile onurlandırıldı. İki ülke ilişkileri güçleniyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'da Manas Nişanı Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Onur Nişanı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a birinci derece Manas Nişanı takdim etti. Bu özel ödül, iki ülke arasında pekişen dostluk ve işbirliğinin bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Tören Detayları

Takdim töreni, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi için Bişkek'te gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Erdoğan, Kırgız liderin bu anlamlı jesti karşısında bir konuşma yaptı.

Stratejik Ortaklık Vurgusu

Törende Cumhurbaşkanı Caparov, Erdoğan'a yönelik yaptığı konuşmada, "Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gelişimine sağladığı katkıları" vurguladı. Bu ödül, iki ülke arasındaki işbirliğinin ve dayanışmanın daha da güçlenmesine işaret etmektedir.

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