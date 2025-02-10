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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malaya Üniversitesi'nden Fahri Doktora

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın Malaya Üniversitesi'nden fahri doktora unvanı aldı. Törende ikili ilişkiler ve eğitim vurgulandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malaya Üniversitesi'nden Fahri Doktora

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora Beratı Tevdi Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Malaya Üniversitesi'nden fahri doktora beratı aldı. Törende yaptığı konuşmada, Malaya Üniversitesi'nin bu unvanı tevcih etmesini, şahsına, ülkesine ve milletine gösterilen teveccüh olarak değerlendirdi.

Putrajaya'daki Tören Detayları

Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, öncelikle iki ülkenin milli marşları çalındı ve ardından dua edildi. Perak Sultanı, Malaya Üniversitesi tarafından uluslararası ilişkiler alanında verilen fahri doktora beratını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, Malezya'ya 5 yıl aradan sonra tekrar döndüğü için memnuniyetini dile getirerek, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in davetine icabet ettiğini belirtti. Türkiye ve Malezya'nın coğrafi uzaklığa rağmen birbirlerinin kardeşi ve ortağı olduğunu ifade etti.

Eğitim ve İşbirliği İlişkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir boyutunu eğitim ve beşeri ilişkiler oluşturduğunun altını çizdi. 1980'lerden bu yana akademik münasebetlerin ivme kazandığını vurguladı. Türkiye'nin, 190'ı aşkın ülkeden 340 bine yakın uluslararası öğrenciye yükseköğrenim imkanı sunduğunu belirtti.

Malaya Üniversitesi'nin Önemi

Erdoğan, Malaya Üniversitesi'nin yükseköğretim alanındaki rolüne dikkat çekerek, bu başarının arkasında Sultan Nazrin Şah'ın liderliğinin önemine vurgu yaptı. Malaya Üniversitesi’nin dünya akademik sıralamasında 60. sırada yer aldığını ve yaklaşık 40 bin öğrencisiyle Malezya akademik hayatında seçkin bir rol üstlendiğini aktardı.

Sonuç ve Teşekkür

Erdoğan, Malaya Üniversitesi'nden aldığı fahri doktora unvanı dolayısıyla başta Sultan Nazrin Şah olmak üzere tüm üniversite yönetimine teşekkür etti. Bu unvanı, malaya Üniversitesi'nin kendisine, ülkesine ve milletine gösterdiği teveccühün bir tezahürü olarak kabul etti ve üniversite ailesine başarılar diledi.

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