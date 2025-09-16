Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti — Gümüş Madalya Bangkok 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti ve sporcu, teknik heyet ile yöneticilerle tek tek selamlaşma fırsatı bulundu.

Toplantıda kimler yer aldı

Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ de hazır bulundu.

"Türk sporunda güzel şeyler oluyor"

Osman Aşkın Bak, Türk sporunun birçok branşta atakta olduğunu, voleybol ve basketbolun bunların başında yer aldığını belirtti. Bakan Bak, takımın 2023 Avrupa Şampiyonluğu'ndan bu yana üst düzey performans sergilediğini, turnuvalarda üst sıralarda yer aldıklarını ve söz konusu başarıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın spor yatırımları sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

Bakan Bak, takımın ABD'yi çeyrek finalde, Japonya'yı yarı finalde eleyerek finale kadar yükseldiğini, finalde İtalya'ya kaybedildiğini ancak ekibin dünya voleybolunda söz sahibi olduğunu kaydetti. Vargas, Zehra ve kaptan Eda başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti ve gelecekteki şampiyonluk beklentisini dile getirdi.

"Bu yıl da büyük bir zafer elde ettik"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023'teki namağlup Avrupa Şampiyonluğu ve önümüzdeki yıl Türkiye'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası vurgusunun ardından, bu yılki dünya şampiyonasında da büyük bir zafer elde ettiklerini söyledi. Üstündağ, final maçındaki talihsizliklere rağmen kupayı getireceklerine inandıklarını belirtti.

"Mücadelemize devam edeceğiz"

Kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabul için teşekkür ederek devletin spora sağladığı desteğin daha büyük başarıları beraberinde getireceğine inandığını söyledi. Eda, devlet desteğinin yalnızca sporcular için değil, sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmek açısından da değerli olduğunu vurguladı ve milli sporcular olarak bayrağı en yükseğe taşımaya devam edeceklerini ifade etti.

Takım oyuncularından teşekkür

Cansu Özbay, en büyük hedeflerinin her yıl bir öncekinden daha başarılı olmak olduğunu, uluslararası arenada İstiklal Marşı'nı okutmanın gurur verici olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile federasyon ve bakanlığın desteğinin başarıda belirleyici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın notları ve hediyeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporcularla tek tek sohbet etti, smaçör Yaprak Erkek'in son dönemdeki başarısını övdü ve Türkiye'de yapılacak finalde tereddütsüz şampiyon olunacağına inandığını söyledi. Pasör çaprazı Melissa Vargas'ı tebrik eden Erdoğan, oyuncunun performansının ailece gurur verici olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin sonunda kaptan Eda Erdem Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arkasında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" yazan "53" numaralı formayı ve kendi formasını hediye etti.