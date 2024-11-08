DOLAR
34,35 -0,37%
EURO
37,08 0,07%
ALTIN
2.970,67 0,13%
BITCOIN
2.617.303,34 0,35%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB İlişkilerine Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB ile ilişkilerin eşit koşullarda olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB İlişkilerine Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile İlişkilerdeki Vurguları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Siyasi Bariyerlere Dikkat Çekti

Erdoğan, AB ile olan ilişkilerin siyasi engellere takılmadan yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, eşit koşullarda bir ilişki biçiminin önemine vurgu yaptı.

Vizyoner Yaklaşımlar Bekliyoruz

Ayrıca, AB'den kaybedilen zamanı telafi etmeye yönelik vizyoner bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Gazisi Musa Sarı'nın Cenaze Törenine Katıldı
2
Domaniç Dağları'nda Sonbahar Güzelliği
3
Burdur'da Tefecilik Operasyonu: 3 Kişi Yakalandı
4
Çankırı'da Üç Araç Kazasında 14 Yaralı
5
Beyoğlu Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Esenyurt Tartışması
6
Yükseköğretimde Akreditasyon ve Uluslararası Hedefler
7
Afyonkarahisar'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi