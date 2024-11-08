Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB İlişkilerine Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile İlişkilerdeki Vurguları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Siyasi Bariyerlere Dikkat Çekti
Erdoğan, AB ile olan ilişkilerin siyasi engellere takılmadan yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, eşit koşullarda bir ilişki biçiminin önemine vurgu yaptı.
Vizyoner Yaklaşımlar Bekliyoruz
Ayrıca, AB'den kaybedilen zamanı telafi etmeye yönelik vizyoner bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.