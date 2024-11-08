Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB İlişkilerine Dair Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile İlişkilerdeki Vurguları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkilerin geliştirilmesine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Siyasi Bariyerlere Dikkat Çekti

Erdoğan, AB ile olan ilişkilerin siyasi engellere takılmadan yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, eşit koşullarda bir ilişki biçiminin önemine vurgu yaptı.

Vizyoner Yaklaşımlar Bekliyoruz

Ayrıca, AB'den kaybedilen zamanı telafi etmeye yönelik vizyoner bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.